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O Mundo Cotidiano

O que é o Hezbollah, grupo extremista do Líbano que teve pagers explodidos?

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 17:41

Publicado em 

19 set 2024 às 17:41
O Mundo Cotidiano - Paula Favarato
O Mundo Cotidiano - Paula Favarato Crédito: CBN Vitória
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a informação que milhares de pessoas ficaram feridas no Líbano, depois que pagers usados pelo grupo armado Hezbollah para se comunicar explodiram quase simultaneamente em todo o país na terça-feira (17). No dia seguinte, o mesmo aconteceu com walkie-talkies. Em cerca de 4 segundos após receber o som da chamada com uma mensagem escrita, os dispositivos explodiram automaticamente, tanto para quem os abriu quanto para quem não os abriu. Apenas os pagers que estavam desligados ou em áreas sem sinal não explodiram, assim como os dos tipos antigos. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 19-09-24

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