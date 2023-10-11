O conflito entre Israel e Hamas e seus impactos na geopolítica mundial

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato explica o que gerou o conflito entre Israel e Hamas e os seus impactos na geopolítica mundial. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 11-10-23
Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 18:00
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