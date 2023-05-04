Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

O Mundo Cotidiano

Nova campeã: Índia ultrapassa China e agora é a maior nação do mundo

Ouça a conversa completa com a comentarista Paula Favarato

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 17:52

Publicado em 

04 mai 2023 às 17:52
índia
índia Crédito: Pixabay
A Índia está ultrapassando a China em tamanho de população, de acordo com projeção da Organização das Nações Unidas (ONU). Será a primeira vez que os chineses deixarão de ser a nação mais populosa do mundo. A estimativa da ONU contabiliza 1,428 bilhão de habitantes na Índia e 1,425 bilhão na China. As Nações Unidas contabilizam as populações dos países desde 1950 — desde então, a China sempre foi apontada como o país mais populoso. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre a geopolítica do país, as suas características e o que muda na configuração mundial. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 04-05-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

teste de duplicata
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores
Caso aconteceu no domingo (31) no bairro Interlagos
Idoso de 70 anos é detido por dirigir sob efeito de álcool em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados