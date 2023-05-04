Nova campeã: Índia ultrapassa China e agora é a maior nação do mundo

A Índia está ultrapassando a China em tamanho de população, de acordo com projeção da Organização das Nações Unidas (ONU). Será a primeira vez que os chineses deixarão de ser a nação mais populosa do mundo. A estimativa da ONU contabiliza 1,428 bilhão de habitantes na Índia e 1,425 bilhão na China. As Nações Unidas contabilizam as populações dos países desde 1950 — desde então, a China sempre foi apontada como o país mais populoso. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre a geopolítica do país, as suas características e o que muda na configuração mundial. Ouça a conversa completa!