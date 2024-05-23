Morte do presidente Raisi: como fica a sucessão no Irã?

Nesta edição de "O Mundo Cotidiano", a comentarista Paula Favarato repercute a morte do presidente do Irã, Raisi, e explica como será a nova eleição para definir seu sucessor. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 23-05-24
Publicado em 23 de Maio de 2024 às 17:57
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