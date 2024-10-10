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Milton: qual a diferença de furacão, tornado e tufão?

Ouça as explicações de Paula Favarato

Publicado em 10 de Outubro de 2024 às 17:48

Publicado em 

10 out 2024 às 17:48
Imagem de satélite mostra formação do furacão Milton
Imagem de satélite mostra formação do furacão Milton Crédito: NOAA
O furacão Milton tocou o solo da Flórida por volta das 21h30 da quarta-feira (9), segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês). Os ventos são estimados em 205 km/h, de acordo com as autoridades. Mesmo com o passar das horas, embora tenha perdido força, o furacão causou estragos e deixou um rastro de destruição por várias cidades. Diante desse cenário, nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato, explica como se formam esses fenômenos e qual a diferença entre eles e um tufão, ciclone, tornado, tormenta, temporal e tempestade. Por que o Brasil não tem furacões? Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 10-10-24

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