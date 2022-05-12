Israel e Palestina: as causas e consequências do conflito

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, o assunto é o conflito entre Israel e Palestina. A professora Paula Favarato explica como começou este choque entre povos, o desenvolvimento do conflito e suas consequências. Ouça:
O Mundo Cotidiano - 12/05/2022
Publicado em 12 de Maio de 2022 às 17:10
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta