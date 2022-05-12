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Israel e Palestina: as causas e consequências do conflito

As explicações são da professora Paula Favarato

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 17:10

Publicado em 

12 mai 2022 às 17:10
Jerusalém, em Israel
Jerusalém, em Israel Crédito: Pexels
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, o assunto é o conflito entre Israel e Palestina. A professora Paula Favarato explica como começou este choque entre povos, o desenvolvimento do conflito e suas consequências. Ouça:
O Mundo Cotidiano - 12/05/2022

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