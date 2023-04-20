Irã e Arábia Saudita retomam relações após 7 anos; entenda

Irã e Arábia Saudita, países rivais com grande influência no Oriente Médio, concordaram, no início deste mês, após uma negociação na China, retomar, no prazo de dois meses, suas relações diplomáticas que foram interrompidas em 2016. "Após discussões, a República Islâmica do Irã e o Reino da Arábia Saudita concordaram em retomar as relações diplomáticas e reabrir embaixadas e missões nos próximos dois meses", disse a agência de notícias oficial iraniana Irna, citando um comunicado conjunto. A agência de notícias oficial saudita também publicou o texto.
Os ministros das Relações Exteriores de ambos os países "irão implementar esta decisão e tomar as providências necessárias para a troca de embaixadores", acrescentou o comunicado. A Arábia Saudita cortou relações diplomáticas com o Irã sete anos atrás, depois que cidadãos iranianos atacaram missões diplomáticas sauditas na república islâmica após a execução. Tema para Paula Favarato, nesta edição do O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 20-04-23