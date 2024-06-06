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Há 80 anos, acontecia o Dia D: entenda as consequências da data!

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 06 de Junho de 2024 às 17:47

Publicado em 

06 jun 2024 às 17:47
Benito Mussolini e Adolf Hitler foram aliados durante a Segunda Guerra Mundial
Benito Mussolini e Adolf Hitler foram aliados durante a Segunda Guerra Mundial Crédito: Getty Images
No dia 6 de junho de 1944, tropas do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Canadá invadiram o litoral da Normandia, no norte da França. A invasão surpresa na França ocupada pelos nazistas, mais conhecida como Dia D, completa 80 anos nesta quinta-feira (6). A operação das tropas aliadas nas praias da Normandia, nas primeiras horas da manhã de 6 de junho de 1944, desafiou as linhas de defesa de Adolf Hitler na Europa Ocidental, foi histórica e teve papel fundamental para mudar o curso da 2ª Guerra Mundial. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 06-06-24

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