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O Mundo Cotidiano

Guerra no Oriente Médio: entenda o que está acontecendo na região

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 03 de Outubro de 2024 às 17:37

Publicado em 

03 out 2024 às 17:37
Mísseis são interceptados pelo sistema de defesa aérea israelense sobre Hadera, Israel, nesta terça-feira, 1°
Mísseis são interceptados pelo sistema de defesa aérea israelense sobre Hadera, Israel, nesta terça-feira, 1° Crédito: ARIEL SCHALIT/AP
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a notícia da semana, de que o Irã disparou cerca de 200 mísseis balísticos em direção ao território israelense na última terça-feira (1º), no primeiro ataque direto após a escalada de tensão entre Israel e o Hezbollah — o grupo extremista, embora atue no Líbano, é financiado pelo regime iraniano. O Irã confirmou que disparou 200 mísseis contra Israel, segundo a TV estatal iraniana. O Irã e Israel são os principais rivais no Oriente Médio, e a disputa entre os dois países aumentou após o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro de 2023 — o Hamas, assim como o Hezbollah, é financiado pelo regime iraniano. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 03-10-24

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