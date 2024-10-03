Guerra no Oriente Médio: entenda o que está acontecendo na região

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a notícia da semana, de que o Irã disparou cerca de 200 mísseis balísticos em direção ao território israelense na última terça-feira (1º), no primeiro ataque direto após a escalada de tensão entre Israel e o Hezbollah — o grupo extremista, embora atue no Líbano, é financiado pelo regime iraniano. O Irã confirmou que disparou 200 mísseis contra Israel, segundo a TV estatal iraniana. O Irã e Israel são os principais rivais no Oriente Médio, e a disputa entre os dois países aumentou após o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro de 2023 — o Hamas, assim como o Hezbollah, é financiado pelo regime iraniano. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 03-10-24