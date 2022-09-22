Guerra na Ucrânia: o conflito está chegando ao ponto que o mundo temia?

O ex-presidente russo e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dimitri Medvedev, afirmou. na quinta-feira (22), que seu país está pronto para defender os territórios conquistados na Ucrânia com "armas nucleares estratégicas". Com a fala, Medvedev subiu o tom das ameaças nucleares feitas ontem pelo presidente russo, Vladimir Putin, durante pronunciamento à nação pela TV. A comentarista Paula Favarato atualiza a situação da guerra nesta edição de O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 22-09-22