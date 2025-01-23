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Governo Donald Trump e o endurecimento da política de imigração

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 17:50

Publicado em 

23 jan 2025 às 17:50
Donald Trump, presidente dos EUA
Donald Trump, presidente dos EUA Crédito: auto-uReuters/Folhapresspload
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a notícia que um projeto de lei que exige a detenção de imigrantes ilegais suspeitos ??de roubo e de crimes violentos nos EUA pode custar até US$ 26,9 bilhões (R$ 160 bi) no primeiro ano e exigir a construção de 110 mil novas vagas em prisões, segundo a agência responsável pela sua implementação. O texto já foi aprovado pela Câmara dos EUA. Essa deve ser a primeira lei que o presidente Donald Trump irá assinar em sua nova gestão. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 23-01-25

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