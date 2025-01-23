Governo Donald Trump e o endurecimento da política de imigração

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a notícia que um projeto de lei que exige a detenção de imigrantes ilegais suspeitos ??de roubo e de crimes violentos nos EUA pode custar até US$ 26,9 bilhões (R$ 160 bi) no primeiro ano e exigir a construção de 110 mil novas vagas em prisões, segundo a agência responsável pela sua implementação. O texto já foi aprovado pela Câmara dos EUA. Essa deve ser a primeira lei que o presidente Donald Trump irá assinar em sua nova gestão. Ouça a conversa completa!