Geopolítica mundial: como as grandes empresas de tecnologia impactam?

Na última semana foi destaque a notícia que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na última sexta-feira (30) a suspensão imediata e completa do funcionamento do X, antigo Twitter, em todo o território nacional até que decisões judiciais da Corte sejam cumpridas e as multas aplicadas sejam pagas. A ordem também valerá até a indicação de um representante da empresa no país. Foi fixada ainda multa diária de R$ 50 mil a pessoas e empresas que utilizarem “subterfúgios tecnológicos” para manter o uso do X, sem prejuízo de outras sanções nos âmbitos cível e criminal. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!