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Geopolítica mundial: como as grandes empresas de tecnologia impactam?

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 17:26

Publicado em 

05 set 2024 às 17:26
Social Media
Social Media Crédito: Pixabay
Na última semana foi destaque a notícia que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na última sexta-feira (30) a suspensão imediata e completa do funcionamento do X, antigo Twitter, em todo o território nacional até que decisões judiciais da Corte sejam cumpridas e as multas aplicadas sejam pagas. A ordem também valerá até a indicação de um representante da empresa no país. Foi fixada ainda multa diária de R$ 50 mil a pessoas e empresas que utilizarem “subterfúgios tecnológicos” para manter o uso do X, sem prejuízo de outras sanções nos âmbitos cível e criminal. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 05-09-24

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