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Religião e geopolítica: cardeal norte-americano Robert Prevost é o novo papa

A comentarista Paula Favarato analisa a escolha do novo líder da Igreja Católica

Publicado em 08 de Maio de 2025 às 17:49

Publicado em 

08 mai 2025 às 17:49
Robert Prevost, de 69 anos, recém-eleito Papa Leão XIV, aparece na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano
Robert Prevost, de 69 anos, recém-eleito Papa Leão XIV, aparece na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano Crédito: ALESSANDRA TARANTINO/AP
"Supreendente". É desta forma que a comentarista Paula Favarato, de O Mundo Cotidiano, define a escolha do novo papa, anunciada na quinta-feira (08). Robert Francis Prevost, de 69 anos, tornou-se o primeiro papa americano da história da Igreja Católica e o primeiro vindo de um país de maioria protestante. Eleito no conclave na quinta-feira, ele escolheu o nome Leão XIV. De acordo com informações do portal "G1", nascido em Chicago, em 14 de setembro de 1955, Prevost construiu grande parte de sua trajetória religiosa na América Latina, especialmente no Peru. É visto como um reformista, alinhado à linha de abertura implementada por Francisco. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 08-05-25

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