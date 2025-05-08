Religião e geopolítica: cardeal norte-americano Robert Prevost é o novo papa

"Supreendente". É desta forma que a comentarista Paula Favarato, de O Mundo Cotidiano, define a escolha do novo papa, anunciada na quinta-feira (08). Robert Francis Prevost, de 69 anos, tornou-se o primeiro papa americano da história da Igreja Católica e o primeiro vindo de um país de maioria protestante. Eleito no conclave na quinta-feira, ele escolheu o nome Leão XIV. De acordo com informações do portal "G1", nascido em Chicago, em 14 de setembro de 1955, Prevost construiu grande parte de sua trajetória religiosa na América Latina, especialmente no Peru. É visto como um reformista, alinhado à linha de abertura implementada por Francisco. Ouça a conversa completa!