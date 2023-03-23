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O Mundo Cotidiano

França registra protestos em todo o país contra reforma previdenciária de Macron

Quem explica é a a comentarista Paula Favarato

Publicado em 23 de Março de 2023 às 18:43

Publicado em 

23 mar 2023 às 18:43
Eleição França
França tem dias seguidos de manifestações Crédito: Pixabay
Trabalhadores franceses insatisfeitos com o presidente Emmanuel Macron e seu plano de aumentar a idade da aposentadoria bloquearam o acesso a um terminal do principal aeroporto de Paris, nesta quinta-feira, como parte de protestos em todo o país, forçando alguns viajantes a chegar no local a pé. No aeroporto Roissy-Charles De Gaulle e em toda a França, ações de pequenos grupos de manifestantes bloqueavam estradas e acesso a escolas e universidades, enquanto se reuniam com faixas com os dizeres "Não à reforma previdenciária". Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 23-03-23

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