França registra protestos em todo o país contra reforma previdenciária de Macron

Trabalhadores franceses insatisfeitos com o presidente Emmanuel Macron e seu plano de aumentar a idade da aposentadoria bloquearam o acesso a um terminal do principal aeroporto de Paris, nesta quinta-feira, como parte de protestos em todo o país, forçando alguns viajantes a chegar no local a pé. No aeroporto Roissy-Charles De Gaulle e em toda a França, ações de pequenos grupos de manifestantes bloqueavam estradas e acesso a escolas e universidades, enquanto se reuniam com faixas com os dizeres "Não à reforma previdenciária". Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 23-03-23