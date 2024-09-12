Fim da política do filho único não incentiva gravidez na China; entenda!

Desde 1979, quando a política de filho único entrou em vigor, a China começou a vivenciar mudanças na sua taxa de natalidade. Após anos de controle rígido do número de nascimentos, o país mais populoso do mundo passou a enfrentar crises demográficas. Para combater a população envelhecida e maiores problemas na economia, o país chegou a implantar novas medidas para incentivar as famílias a terem mais filhos. Mesmo com os incentivos, as mulheres chinesas não desejam ter filhos. Nesta edição de "O Mundo Cotidiano", a comentarista Paula Favarato repercute o assunto. Ouça a conversa completa!