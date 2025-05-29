Fim da Guerra do Vietnã completa 50 anos em 2025

Considerado um dos mais brutais conflitos do século XX, a Guerra do Vietnã, ocorrida entre 1955 e 1975, completa 50 anos em 2025. Em 30 de abril de 2025, o Vietnã comemorou 50 anos do fim da Guerra do Vietnã, um evento que marcou a unificação do país sob regime comunista após a queda de Saigon, então capital do Vietnã do Sul. O conflito armado colocou o regime comunista do Vietnã do Norte contra o governo do Vietnã do Sul e seu principal aliado, os Estados Unidos. De acordo com a Encyclopædia Britannica (plataforma de dados voltada para a educação do Reino Unido), a Guerra do Vietnã remonta aos conflitos da Indochina das décadas de 1940 e 1950, quando o líder vietnamita Ho Chi Minh enfrentou o domínio colonial primeiro do Japão e depois da França. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!