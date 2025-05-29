Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

O Mundo Cotidiano

Fim da Guerra do Vietnã completa 50 anos em 2025

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 29 de Maio de 2025 às 18:03

Publicado em 

29 mai 2025 às 18:03
-gjjohphd47.jpg
Guerra do Vietnã, 50 anos depois: 7 razões para a derrota dos EUA Crédito: Corbis via Getty Images
Considerado um dos mais brutais conflitos do século XX, a Guerra do Vietnã, ocorrida entre 1955 e 1975, completa 50 anos em 2025. Em 30 de abril de 2025, o Vietnã comemorou 50 anos do fim da Guerra do Vietnã, um evento que marcou a unificação do país sob regime comunista após a queda de Saigon, então capital do Vietnã do Sul. O conflito armado colocou o regime comunista do Vietnã do Norte contra o governo do Vietnã do Sul e seu principal aliado, os Estados Unidos. De acordo com a Encyclopædia Britannica (plataforma de dados voltada para a educação do Reino Unido), a Guerra do Vietnã remonta aos conflitos da Indochina das décadas de 1940 e 1950, quando o líder vietnamita Ho Chi Minh enfrentou o domínio colonial primeiro do Japão e depois da França. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 29-05-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados