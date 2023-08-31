Expansão do Brics: bloco anuncia 6 novos membros; entenda o que muda

O Brics - grupo de países emergentes originalmente formado por Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul - concordou, durante uma cúpula de seus líderes, na semana passada, em receber seis novos membros, incluindo Argentina, Arábia Saudita e Irã, em um movimento que o presidente chinês, Xi Jinping, considerou histórico. Entram, Argentina, Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A comentarista Paula Favarato fala do assunto nesta edição de O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!