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Expansão do Brics: bloco anuncia 6 novos membros; entenda o que muda

A análise é da comentarista Paula Favarato

Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 18:04

Publicado em 

31 ago 2023 às 18:04
Brics
Brics Crédito: Pixabay
O Brics - grupo de países emergentes originalmente formado por Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul - concordou, durante uma cúpula de seus líderes, na semana passada, em receber seis novos membros, incluindo Argentina, Arábia Saudita e Irã, em um movimento que o presidente chinês, Xi Jinping, considerou histórico. Entram, Argentina, Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A comentarista Paula Favarato fala do assunto nesta edição de O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 31-08-23

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