EUA x Venezuela: entenda a disputa de poder entre os países

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a notícia que nesta semana, por ordem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, três navios de guerra foram deslocados para o sul do Caribe, perto da costa da Venezuela, sob a alegação de conter ameaças de cartéis de tráfico de drogas, segundo agências de notícias. Ao responder o porquê do deslocamento de navios, a porta-voz do governo, Karoline Leavitt, disse na terça-feira (19) que Maduro "não é um presidente legítimo", além de ser "fugitivo" e "chefe de cartel narcoterrorista" — e que, por isso, os EUA usariam "toda a força" contra o regime venezuelano.