EUA x Venezuela: entenda a disputa de poder entre os países

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a notícia que nesta semana, por ordem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, três navios de guerra foram deslocados para o sul do Caribe, perto da costa da Venezuela, sob a alegação de conter ameaças de cartéis de tráfico de drogas, segundo agências de notícias. Ao responder o porquê do deslocamento de navios, a porta-voz do governo, Karoline Leavitt, disse na terça-feira (19) que Maduro "não é um presidente legítimo", além de ser "fugitivo" e "chefe de cartel narcoterrorista" — e que, por isso, os EUA usariam "toda a força" contra o regime venezuelano.
A referência a "fugitivo" se explica pelo fato de os EUA terem colocado, no início de agosto, uma recompensa de US$ 50 milhões (R$ 275 milhões) por informações que levem à prisão ou condenação de Maduro. Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, o presidente venezuelano é acusado de envolvimento em conspiração com o narcoterrorismo, tráfico de drogas, importação de cocaína e uso de armas em apoio a crimes relacionados ao tráfico. O governo americano também diz que Maduro lidera o suposto Cartel de los Soles, grupo classificado recentemente pelos EUA como organização terrorista internacional. As informações são do portal "G1". Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 21-08-25