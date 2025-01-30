EUA x Colômbia: a crise diplomática entre os dois países

Ao longo desses dias, Estados Unidos e Colômbia protagonizam uma crise diplomática que envolveu ameaças de deportação em massa, aumento de tarifas e bloqueio de vistos e ameaçou a relação de dois aliados históricos. O primeiro avião com cidadãos colombianos deportados dos EUA chegou na terça-feira (28) a Bogotá. Os cidadãos deportados desembarcaram na capital colombiana sem algemas — ao contrário do que aconteceu com brasileiros que desembarcaram na semana passada em Manaus de um voo de deportação do governo norte-americano. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!