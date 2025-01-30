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O Mundo Cotidiano

EUA x Colômbia: a crise diplomática entre os dois países

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 17:28

Publicado em 

30 jan 2025 às 17:28
Brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos, durante processo de embarque em avião da FAB, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, neste sábado (25/01)
Brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos, durante processo de embarque em avião da FAB, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, neste sábado (25/01) Crédito: Ato Press/Folhapress
Ao longo desses dias, Estados Unidos e Colômbia protagonizam uma crise diplomática que envolveu ameaças de deportação em massa, aumento de tarifas e bloqueio de vistos e ameaçou a relação de dois aliados históricos. O primeiro avião com cidadãos colombianos deportados dos EUA chegou na terça-feira (28) a Bogotá. Os cidadãos deportados desembarcaram na capital colombiana sem algemas — ao contrário do que aconteceu com brasileiros que desembarcaram na semana passada em Manaus de um voo de deportação do governo norte-americano. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 30-01-25

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