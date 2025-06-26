EUA, Israel e Irã... Entenda o que conflito que impacta o mundo!

O conflito de 12 dias entre Israel e Irã deixou um saldo de pelo menos 638 mortos, quase 8 mil feridos, mais de 2 mil ataques e centenas de prisões. Os números foram divulgados pelas autoridades locais na quarta-feira (25). Após acusações mútuas de violações, Israel e Irã colocaram em prática o cessar-fogo negociado com os Estados Unidos na terça-feira (24). Ambos os países declararam vitória, em uma tentativa de demonstrar força diante da população e de aliados. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!