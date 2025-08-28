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Entenda por que Belém foi escolhida para sediar a COP 30

Acompanhe o comentário de Paula Favarato

Publicado em 28 de Agosto de 2025 às 17:06

Publicado em 

28 ago 2025 às 17:06
Amazônia
Amazônia Crédito: Mario Oliveira/MTUR
A COP30 ocorrerá em novembro de 2025 na cidade de Belém, no estado do Pará. Belém, cidade com mais de 400 anos, vai entrar para a história como a primeira cidade na Amazônia a sediar a Conferência do Clima da ONU, na maior floresta tropical do mundo. Os líderes globais discutiam o futuro da floresta em lugares como Paris, Dubai e Egito. Agora, vão poder ver de perto como ela funciona. A expectativa é de 50 mil participantes na conferência, incluindo chefes de Estado, empresas, cientistas e sociedade civil. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 28-08-25

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