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Entenda o que tem levado aos protestos violentos no Irã

As explicações são da comentarista Paula Favarato

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 18:03

Publicado em 

29 set 2022 às 18:03
Irã
Irã Crédito: Pixabay
O Irã fez um ataque aéreo ao Curdistão, uma região no Iraque, e matou 13 pessoas na última quarta-feira (28). Os iranianos jogaram mísseis na região de onde era a jovem Mahsa Amini, que morreu após ser presa por "uso inadequado" do véu islâmico — a morte dela foi o estopim para uma onda de protestos nas cidades iranianas. O governo do Irã alega que dissidentes curdos estão por trás das manifestações. Além das 13 pessoas que morreram, mais de 30 ficaram feridas. Tema para Paula Favarato, nesta edição de O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 29-09-22

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