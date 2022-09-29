Entenda o que tem levado aos protestos violentos no Irã

O Irã fez um ataque aéreo ao Curdistão, uma região no Iraque, e matou 13 pessoas na última quarta-feira (28). Os iranianos jogaram mísseis na região de onde era a jovem Mahsa Amini, que morreu após ser presa por "uso inadequado" do véu islâmico — a morte dela foi o estopim para uma onda de protestos nas cidades iranianas. O governo do Irã alega que dissidentes curdos estão por trás das manifestações. Além das 13 pessoas que morreram, mais de 30 ficaram feridas. Tema para Paula Favarato, nesta edição de O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!