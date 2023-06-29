Entenda o que é o Grupo Wagner de mercenários ligados à Rússia

O mais recente capítulo da Guerra na Ucrânia foi protagonizado pela milícia formada por mercenários conhecida como Grupo Wagner, que atua no conflito ao lado da Rússia. O grupo iniciou uma rebelião contra o governo de Vladimir Putin, ao afirmar que militares russos mataram “uma quantidade enorme” das suas tropas em ataques aéreos. O Grupo Wagner é formado por militares veteranos e detentos recrutados em prisões russas. Além do dinheiro, esses soldados também são motivados pelo nacionalismo russo, que vem ganhando força nos últimos anos, dizem especialistas. Quem explica é Paula Favarato, nesta edição do O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!