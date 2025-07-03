Entenda o que é a Otan e por que vai aumentar os gastos militares

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a notícia de que sob a pressão de Donald Trump e do esforço de guerra russo na Ucrânia, os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) formalizaram, na última semana, um aumento radical em seus gastos militares, o que exigirá um minucioso monitoramento ano após ano. Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte se comprometeram a atingir um investimento em defesa equivalente a 5% do PIB nacional até 2035. O valor de 5% é a soma de dois tipos de gastos. A maior parte (3,5%) corresponde aos estritamente militares como compras de armas, salários das Forças Armadas. Estas despesas correspondem às capacidades militares. A Otan definiu diversas prioridades nesse sentido, como defesa aérea, segurança cibernética, logística e satélites. As informações são do "G1". Ouça a conversa completa!