Entenda o projeto polêmico de exploração de petróleo nos EUA

Faltando apenas alguns dias para o governo de Joe Biden tomar uma decisão sobre o primeiro grande projeto de perfuração de petróleo de seu mandato, a Casa Branca indicou que pode restringir o escopo do controverso plano, que atraiu duras críticas dos defensores do meio ambiente. O Projeto Willow, proposto pela ConocoPhillips, é um enorme empreendimento de perfuração de petróleo de décadas em North Slope, no Alasca, que os legisladores estaduais dizem que criará empregos e aumentará a produção nacional de energia. Tema para a comentarista Paula Favarato, nesta edição do O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!