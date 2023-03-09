Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

O Mundo Cotidiano

Entenda o projeto polêmico de exploração de petróleo nos EUA

Quem explica é a comentarista Paula Favarato

Publicado em 09 de Março de 2023 às 18:01

Publicado em 

09 mar 2023 às 18:01
Exploração de petróleo
Exploração de petróleo Crédito: Pixabay
Faltando apenas alguns dias para o governo de Joe Biden tomar uma decisão sobre o primeiro grande projeto de perfuração de petróleo de seu mandato, a Casa Branca indicou que pode restringir o escopo do controverso plano, que atraiu duras críticas dos defensores do meio ambiente. O Projeto Willow, proposto pela ConocoPhillips, é um enorme empreendimento de perfuração de petróleo de décadas em North Slope, no Alasca, que os legisladores estaduais dizem que criará empregos e aumentará a produção nacional de energia. Tema para a comentarista Paula Favarato, nesta edição do O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 09-03-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados