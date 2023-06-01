Entenda como se deu processo de independência de Moçambique

Depois de mais de quatro séculos de domínio português na região, a Luta Armada de Libertação Nacional abriu caminho para a negociação da independência, concretizada em 1975, em Moçambique. Moçambique é um território localizado no Sudeste do Continente Africano, próximo à Ilha de Madagascar. Entre o primeiro e o quinto século, ocorreram diversas ondas migratórias de povos de línguas bantas, oriundos da região norte e oeste do Continente Africano, que se estabeleceram na região, em comunidades agrícolas baseadas na criação de gado. Pouco restou das pequenas cidades moçambicanas medievais. A comentarista Paula Favarato trata do assunto nesta edição de O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!