Entenda a "aproximação" entre Lula e Trump

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque as recentes movimentações envolvendo o presidente do Brasil, Lula (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A conversa entre Trump e Lula, na segunda-feira (6), marcou mais um episódio na aproximação ensaiada entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. A relação começou a mudar após um breve encontro que os dois tiveram na Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, há duas semanas. No dia 23 de setembro, Trump usou parte de seu discurso na Assembleia Geral da ONU para afirmar que teve “uma excelente química” com o presidente brasileiro. Na ocasião, ele anunciou que os dois iriam se reunir em breve. Ouça a conversa completa!