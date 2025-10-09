Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

O Mundo Cotidiano

Entenda a "aproximação" entre Lula e Trump

Acompanhe o comentário de Paula Favaratto

Publicado em 09 de Outubro de 2025 às 17:13

Publicado em 

09 out 2025 às 17:13
Donald Trump, presidente dos EUA
Donald Trump, presidente dos EUA Crédito: auto-uReuters/Folhapresspload
O Mundo Cotidiano - 09-10-25
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque as recentes movimentações envolvendo o presidente do Brasil, Lula (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A conversa entre Trump e Lula, na segunda-feira (6), marcou mais um episódio na aproximação ensaiada entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. A relação começou a mudar após um breve encontro que os dois tiveram na Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, há duas semanas. No dia 23 de setembro, Trump usou parte de seu discurso na Assembleia Geral da ONU para afirmar que teve “uma excelente química” com o presidente brasileiro. Na ocasião, ele anunciou que os dois iriam se reunir em breve. Ouça a conversa completa!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados