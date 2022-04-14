Eleições na França: entenda as movimentações na política mundial

O segundo turno das eleições presidenciais na França, marcado para o próximo dia 24 de abril, se desenha como uma espécie de reprise do pleito de 2017, quando Emmanuel Macron bateu a candidata da direita radical Marine Le Pen. Le Pen, do partido Assembleia Nacional, de extrema direita, está concorrendo pela terceira vez. Durante toda a campanha, ela ficou em segundo, atrás de Macron. A diferença entre os dois, no entanto, diminuiu durante os últimos dias. Nesta edição do "O Mundo Cotidiano", Paula Favarato explica essa disputa e seus impactos na política. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 14-04-22