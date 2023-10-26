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O Mundo Cotidiano

Eleições na Argentina: os impactos na geopolítica mundial

Ouça as análises da comentarista Paula Favarato

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 18:08

Publicado em 

26 out 2023 às 18:08
Argentina
Argentina Crédito: Pixabay
Sergio Massa, aliado dos ex-presidentes Nestor e Cristina Kirchner, ministro da Economia do país, surpreendeu no primeiro turno da eleição da Argentina e terminou em primeiro lugar, com mais de 36% dos votos. Já o ultraliberal Javier Milei, o segundo colocado, obteve cerca de 29%. A candidata à presidência da Argentina Patricia Bullrich, derrotada no primeiro turno, declarou nesta quarta-feira (25) apoio a Milei no 2º turno, que acontecerá em 19 de novembro. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 26-10-23

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