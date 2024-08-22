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Eleições EUA: Obama declara apoio a Kamala Harris à presidência

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 17:34

Publicado em 

22 ago 2024 às 17:34
Eleições nos EUA: Kamala Harris é confirmada como candidata do Partido Democrata
Eleições nos EUA: Kamala Harris é confirmada como candidata do Partido Democrata Crédito: Reuters/Folhapress
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque as recentes movimentações que envolvem as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Agora, o ex-presidente Barack Obama renovou o slogan da campanha presidencial dele de 2008 em apoio a Kamala Harris, durante a Convenção do Partido Democrata: "sim, ela pode". Obama discursou na noite de terça-feira (20). Obama começou o discurso afirmando que estava se sentindo esperançoso e brincou, dizendo que as convenções do partido dão sorte para pessoas com "nome engraçados". Na sequência, Obama passou a atacar Donald Trump. Ele afirmou que o candidato republicano tem comportamentos perigosos e defende apenas os próprios interesses. Ouça a conversa completa!
[fonte: com informações do G1]
O Mundo Cotidiano - 22-08-24

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