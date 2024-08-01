Eleição presidencial na Venezuela: especialista explica cenário no país

A oposição na Venezuela declarou na quarta-feira (31) que tem provas de que venceu a eleição. Já o presidente Nicolás Maduro disse que está pronto para entregar as atas de votação com resultado oposto. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Maduro obteve 51,21% dos votos, enquanto seu principal rival, Edmundo González Urrutia, recebeu 44,2%. A oposição contestou os dados e diz ter vencido o pleito. Se permanecer no cargo por outro mandato, Maduro ocupará a presidência por mais seis anos, continuando o projeto bolivariano iniciado por seu mentor, Hugo Chávez (1954-2013). Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 01-08-24