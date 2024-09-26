Discurso de Lula na ONU: os recados ao mundo

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a notícia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou na terça-feira (24), em Nova York, na abertura do debate de chefes de Estado e de governo da 79ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). O brasileiro foi o primeiro chefe de Estado a discursar no debate geral. Por tradição, cabe ao Brasil abrir os discursos no encontro anual dos líderes dos mais de 190 países da ONU. O apoio à luta dos palestinos por um território próprio foi o primeiro tema citado por Lula, antes mesmo de iniciar formalmente o discurso. Outro ponto de destaque é que ao abordar a crise climática global, Lula falou que não é possível "desplanetizar" a vida em comum – e que o planeta está "condenado à interdependência". Ouça a conversa completa!