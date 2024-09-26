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O Mundo Cotidiano

Discurso de Lula na ONU: os recados ao mundo

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 17:18

Publicado em 

26 set 2024 às 17:18
Luiz Inácio Lula da Silva abriu a série de discursos de chefes de Estado e de governo na Assembleia Geral da ONU
BBC - Luiz Inácio Lula da Silva abriu a série de discursos de chefes de Estado e de governo na Assembleia Geral da ONU Crédito: Brendan McDermid/Reuters
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a notícia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou na terça-feira (24), em Nova York, na abertura do debate de chefes de Estado e de governo da 79ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). O brasileiro foi o primeiro chefe de Estado a discursar no debate geral. Por tradição, cabe ao Brasil abrir os discursos no encontro anual dos líderes dos mais de 190 países da ONU. O apoio à luta dos palestinos por um território próprio foi o primeiro tema citado por Lula, antes mesmo de iniciar formalmente o discurso. Outro ponto de destaque é que ao abordar a crise climática global, Lula falou que não é possível "desplanetizar" a vida em comum – e que o planeta está "condenado à interdependência". Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 26-09-24

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