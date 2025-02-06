Destaques da semana: por que Trump quer assumir controle de Gaza?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que quer tirar "todos" os moradores da Faixa de Gaza de forma permanente. A afirmação foi feita ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que visitou a Casa Branca na terça-feira (4). Grande parte da Faixa de Gaza foi reduzida a escombros durante a guerra entre Israel e o Hamas, após um ataque do grupo terrorista contra o território israelense em outubro de 2023. Atualmente, o conflito vive uma trégua graças à assinatura de um acordo de cessar-fogo. Este é um destaques em O Mundo Cotidiano, com a comentarista Paula Favarato. Ouça a conversa completa!