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Destaques da semana: por que Trump quer assumir controle de Gaza?

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 17:58

Publicado em 

06 fev 2025 às 17:58
O presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump
O presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: RICK SCUTERI/AP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que quer tirar "todos" os moradores da Faixa de Gaza de forma permanente. A afirmação foi feita ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que visitou a Casa Branca na terça-feira (4). Grande parte da Faixa de Gaza foi reduzida a escombros durante a guerra entre Israel e o Hamas, após um ataque do grupo terrorista contra o território israelense em outubro de 2023. Atualmente, o conflito vive uma trégua graças à assinatura de um acordo de cessar-fogo. Este é um destaques em O Mundo Cotidiano, com a comentarista Paula Favarato. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano -06-02-25

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