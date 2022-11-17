Desbravando a América: saiba tudo sobre a geopolítica da Bolívia

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, o tema em destaque com Paula Favarato é a Bolívia. Confira, na conversa, detalhes sobre sua história e geopolítica do país. Ouça a conversa completa!
O MUNDO COTIDIANO - 17-11-22
Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 17:56
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