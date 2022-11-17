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O Mundo Cotidiano

Desbravando a América: saiba tudo sobre a geopolítica da Bolívia

Ouça a conversa completa com a comentarista Paula Favarato

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 17:56

Publicado em 

17 nov 2022 às 17:56
Bolívia
Bolívia Crédito: Pixabay
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, o tema em destaque com Paula Favarato é a Bolívia. Confira, na conversa, detalhes sobre sua história e geopolítica do país. Ouça a conversa completa!
O MUNDO COTIDIANO - 17-11-22

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