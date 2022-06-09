Cuba: entenda a geopolítica, cenário econômico e embargo do país

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, Paula Favarato fala sobre Cuba! A comentarista explica o contexto político do país da América Central, economia e o embargo. Ouça:
O Mundo Cotidiano - 09/06/2022
Publicado em 09 de Junho de 2022 às 17:55
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