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Cuba: entenda a geopolítica, cenário econômico e embargo do país

As explicações são da geógrafa e professora Paula Favarato

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 17:55

Publicado em 

09 jun 2022 às 17:55
Havana, capital de Cuba
Havana, capital de Cuba Crédito: Pexels
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, Paula Favarato fala sobre Cuba! A comentarista explica o contexto político do país da América Central, economia e o embargo. Ouça:
O Mundo Cotidiano - 09/06/2022

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