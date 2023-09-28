Crise na Venezuela: os impactos da segunda onda de imigração no Brasil

Desde 2013, a Venezuela vem enfrentando uma crise migratória e o Brasil é um dos países que tem recebido os cidadãos venezulanos. Em 2018, os imigrantes entravam no país pelo Estado de Roraima mas, nesta segunda onda de imigração, o Estado do Acre é que tem sido a porta de entrada às terras brasileiras.
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato relembra as crises política e econômica que a Venezuela vem lidando e explica os impactos dessa nova onda de imigração. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 28-09-23