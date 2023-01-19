Crise demográfica? População chinesa diminui pela primeira vez em mais de 60 anos

A população da China diminuiu pela primeira vez em mais de seis décadas no ano passado, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (16), apontando para uma crise demográfica no país mais populoso do mundo. No final de 2022, a população nacional da China era de 1,4 bilhão, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONE) em Pequim, especificando que é "uma diminuição de 850 mil desde o final de 2021". A taxa de natalidade do país caiu para níveis históricos em meio ao envelhecimento da população, um declínio acelerado que, segundo analistas, pode prejudicar o crescimento econômico e pressionar as finanças públicas. Este é o tema em destaque nesta edição de O Mundo Cotidiano, com Paula Favarato. Ouça a conversa completa!