COP 28 tem início: o que esperar da conferência sobre a crise do clima?

A 28ª conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 28, começa nesta quinta-feira (30) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O evento deve durar cerca de duas semanas e tem um peso fundamental para a ação global contra as mudanças do clima, cada vez mais necessária visto os recentes episódios climáticos extremos no Brasil e no mundo.