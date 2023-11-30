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COP 28 tem início: o que esperar da conferência sobre a crise do clima?

Ouça as análises da comentarista Paula Favarato

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 17:47

Publicado em 

30 nov 2023 às 17:47
Clima
Clima Crédito: Pexels
A 28ª conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 28, começa nesta quinta-feira (30) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O evento deve durar cerca de duas semanas e tem um peso fundamental para a ação global contra as mudanças do clima, cada vez mais necessária visto os recentes episódios climáticos extremos no Brasil e no mundo.
Por isso, diplomatas de 200 países e diversos chefes de governo estarão presentes. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 30-11-23

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