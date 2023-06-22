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O Mundo Cotidiano

Conheça as histórias de naufrágios no Mar Mediterrâneo

Quem conta é a comentarista Paula Favarato

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 17:59

Publicado em 

22 jun 2023 às 17:59
Naufrágio
Naufrágio Crédito: Pixabay
As buscas pelo submarino que desapareceu com cinco pessoas a bordo no Oceano Atlântico no início desta semana terminaram nesta quinta-feira (22) após a Guarda Costeira Americana afirmar que todos os passageiros morreram. Destroços foram encontrados a 500 metros do Titanice. O assunto despertou grande interesse público em todo o mundo. Diante desse cenário, nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque as histórias de naufrágios de barcos de imigrantes no Mar Mediterrâneo e as reações das nações europeias no sentido de fechamento de fronteiras. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 22-06-23

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