Conheça as histórias de naufrágios no Mar Mediterrâneo

As buscas pelo submarino que desapareceu com cinco pessoas a bordo no Oceano Atlântico no início desta semana terminaram nesta quinta-feira (22) após a Guarda Costeira Americana afirmar que todos os passageiros morreram. Destroços foram encontrados a 500 metros do Titanice. O assunto despertou grande interesse público em todo o mundo. Diante desse cenário, nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque as histórias de naufrágios de barcos de imigrantes no Mar Mediterrâneo e as reações das nações europeias no sentido de fechamento de fronteiras. Ouça a conversa completa!