Conflito Rússia e Ucrânia: há risco de uma Terceira Guerra Mundial?

Na noite da última segunda-feira, o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, fez um alerta grave sobre os riscos de o conflito na Ucrânia se expandir e se tornar uma Terceira Guerra Mundial. Em uma entrevista à emissora estatal Canal Um, um jornalista perguntou ao ministro o quão séria era a ameaça de uma nova Grande Guerra, comparando a situação atual à crise dos mísseis em Cuba, em 1962. Lavrov respondeu: "Agora os riscos são muito significativos. Não quero os inflar artificialmente. Há muitos que o desejam. O perigo é sério, real. Ele não pode ser subestimado". Ouça a análise de Paula Favarato sobre o assunto nesta edição de "O Mundo Cotidiano". Acompanhe a explicação completa!