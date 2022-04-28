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O Mundo Cotidiano

Conflito Rússia e Ucrânia: há risco de uma Terceira Guerra Mundial?

A análise é da comentarista Paula Favarato

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 17:56

Publicado em 

28 abr 2022 às 17:56
Guerra na Ucrânia
Tanques ucranianos entram na cidade após o presidente russo, Vladimir Putin, autorizar uma operação militar no leste da Ucrânia, em Mariupol Crédito: Carlos Barria/Reuters/Folhapress
Na noite da última segunda-feira, o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, fez um alerta grave sobre os riscos de o conflito na Ucrânia se expandir e se tornar uma Terceira Guerra Mundial. Em uma entrevista à emissora estatal Canal Um, um jornalista perguntou ao ministro o quão séria era a ameaça de uma nova Grande Guerra, comparando a situação atual à crise dos mísseis em Cuba, em 1962. Lavrov respondeu: "Agora os riscos são muito significativos. Não quero os inflar artificialmente. Há muitos que o desejam. O perigo é sério, real. Ele não pode ser subestimado". Ouça a análise de Paula Favarato sobre o assunto nesta edição de "O Mundo Cotidiano". Acompanhe a explicação completa!
Capixabas pelo Mundo - 28-04-22.mp3

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