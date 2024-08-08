Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

O Mundo Cotidiano

Geopolítica e Olímpiadas: como a Coreia do Norte tenta voltar à comunidade internacional

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 08 de Agosto de 2024 às 17:42

Publicado em 

08 ago 2024 às 17:42
Torre Eiffel em Paris. Cidade se prepara para as Olimpíadas
Torre Eiffel em Paris. Véspera de Crédito: Vitor Jubini
A Coreia do Norte continua como um dos países mais fechados do mundo, mas atletas nas Olímpiadas têm "quebrado" o gelo diante das câmeras e ao lado de competidores do Sul. Integrantes das equipes mistas de tênis de mesa da China e das Coreias do Norte e do Sul se juntaram após o pódio para uma selfie que rodou o mundo e foi apontada como um símbolo do espírito olímpico. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre a relação dos países. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 08-08-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados