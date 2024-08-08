Geopolítica e Olímpiadas: como a Coreia do Norte tenta voltar à comunidade internacional

A Coreia do Norte continua como um dos países mais fechados do mundo, mas atletas nas Olímpiadas têm "quebrado" o gelo diante das câmeras e ao lado de competidores do Sul. Integrantes das equipes mistas de tênis de mesa da China e das Coreias do Norte e do Sul se juntaram após o pódio para uma selfie que rodou o mundo e foi apontada como um símbolo do espírito olímpico. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre a relação dos países. Ouça a conversa completa!