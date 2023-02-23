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Chuvas causam mais de 40 mortes em SP. Como o desastre poderia ter sido evitado?

Quem explica é a comentarista Paula Favarato

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 17:48

Publicado em 

23 fev 2023 às 17:48
Chuvas atingiram litoral Norte de SP e causaram mais de 40 mortes
Chuvas atingiram litoral Norte de SP e causaram mais de 40 mortes Crédito: Reprodução | Governo de São Paulo
As chuvas que devastaram o Litoral Norte de São Paulo durante o fim de semana deixaram mais de 40 pessoas mortas. A cena de tristeza nas cidades, com mortes, desaparecidos e casas destruídas, contracenou com a informação de que as áreas de risco já haviam sido monitoradas e alvo de alerta. Segundo revelado pelo g1, uma inspeção do Ministério Público Estadual em 2020 identificou obras e áreas com risco de deslizamento em Vila Sahy, em São Sebastião. Mas o que poderia ter sido feito para evitar a tragédia? Nesta edição do Mundo Cotidiano, a comentarista e professora de Geografia Paula Favarato explica as condições que poderiam ter dado mais segurança aos moradores e, talvez, evitado que a tragédia acontecesse. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 23-02-23

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