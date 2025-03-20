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Cessar-fogo em Gaza: entenda o que está em jogo

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 20 de Março de 2025 às 17:23

Publicado em 

20 mar 2025 às 17:23
Ataque em Gaza
Ataque em Gaza, no ano de 2023. Assunto é relevante na política mundial há anos Crédito: ABED KHALED/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a notícia que as Forças de Defesa de Israel anunciaram que retomaram operações terrestres no centro e no sul da Faixa de Gaza, na quarta-feira (19). Além disso, os militares conduziram novos ataques contra alvos terroristas do Hamas. A retomada das operações terrestres ocorre um dia após autoridades da Faixa de Gaza, controladas pelo Hamas, comunicarem a morte de mais de 400 palestinos em ataques aéreos. Entre os mortos estão 183 crianças e 94 mulheres. Ao anunciar as novas operações, Israel emitiu o que chamou de "último aviso" aos residentes do território palestino para que devolvam os reféns e retirem o Hamas do poder. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 20-03-25

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