Cessar-fogo em Gaza: entenda o que está em jogo

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a notícia que as Forças de Defesa de Israel anunciaram que retomaram operações terrestres no centro e no sul da Faixa de Gaza, na quarta-feira (19). Além disso, os militares conduziram novos ataques contra alvos terroristas do Hamas. A retomada das operações terrestres ocorre um dia após autoridades da Faixa de Gaza, controladas pelo Hamas, comunicarem a morte de mais de 400 palestinos em ataques aéreos. Entre os mortos estão 183 crianças e 94 mulheres. Ao anunciar as novas operações, Israel emitiu o que chamou de "último aviso" aos residentes do território palestino para que devolvam os reféns e retirem o Hamas do poder. Ouça a conversa completa!