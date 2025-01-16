Cessar-fogo: afinal, como deverá funcionar o acordo entre Hamas e Israel?

Depois de 467 dias de guerra na Faixa de Gaza e quase 48 mil mortos, Israel e Hamas chegaram a um acordo para um cessar-fogo no conflito na quarta-feira (15). O tratado entra em vigor no domingo (19). O cessar-fogo é a segunda trégua assinada entre as duas partes desde o início da guerra em Gaza — que começou em outubro de 2023, abriu novos conflitos no Oriente Médio e fortaleceu as tensões na região. Mais de 46.700 pessoas morreram na Faixa de Gaza, e 1.200 em Israel. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 16-01-25