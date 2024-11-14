Causas políticas e religiosas são estopins de atentados com bomba; entenda

Nesta semana foi destaque a notícia que duas explosões, em um intervalo de cerca de 20 segundos, ocorreram perto do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, no início da noite de quarta-feira (13). Uma pessoa morreu, e a área foi isolada. Bombeiros e militares especializados em explosivos foram ao local. Por volta das 19h30 de quarta-feira, um carro explodiu no estacionamento que fica entre o STF e o Anexo IV da Câmara dos Deputados. No porta-malas, havia fogos de artifício e tijolos. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque ocorrências de terrorismo, explosões e atentados com bombas que marcam e geopolítica mundial. Ouça a conversa completa!