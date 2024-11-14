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O Mundo Cotidiano

Causas políticas e religiosas são estopins de atentados com bomba; entenda

A análise é da comentarista Paula Favarato

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 17:30

Publicado em 

14 nov 2024 às 17:30
Praça dos Três Poderes, em Brasília, é isolada depois de duas explosões
Praça dos Três Poderes, em Brasília, é isolada depois de duas explosões Crédito: Jornal Nacional/ Reprodução
Nesta semana foi destaque a notícia que duas explosões, em um intervalo de cerca de 20 segundos, ocorreram perto do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, no início da noite de quarta-feira (13). Uma pessoa morreu, e a área foi isolada. Bombeiros e militares especializados em explosivos foram ao local. Por volta das 19h30 de quarta-feira, um carro explodiu no estacionamento que fica entre o STF e o Anexo IV da Câmara dos Deputados. No porta-malas, havia fogos de artifício e tijolos. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque ocorrências de terrorismo, explosões e atentados com bombas que marcam e geopolítica mundial. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN O Mundo Cotidiano - 14-11-24

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