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Brics: por que reunião na África do Sul é importante para as nações

As explicações são da comentarista Paula Favarato

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 18:17

Publicado em 

24 ago 2023 às 18:17
Brics: os obstáculos e as oportunidades para Lula ampliar influência do Brasil no mundo
Brics: os obstáculos e as oportunidades para Lula ampliar influência do Brasil no mundo Crédito: BBC
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta quinta-feira (24) do último dia da cúpula de líderes do Brics, em Joanesburgo, África do Sul. O encontro chega ao fim com a expectativa de anúncio dos planos de ampliação do bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A expansão do número de membros do Brics é uma das defesas de Lula. Já manifestaram interesse em se juntar formalmente ao grupo 40 países da África, da América do Sul, do Caribe e da Ásia. A comentarista Paula Favarato trata do assunto nesta edição de O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 24-08-23

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