Brics: por que reunião na África do Sul é importante para as nações

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta quinta-feira (24) do último dia da cúpula de líderes do Brics, em Joanesburgo, África do Sul. O encontro chega ao fim com a expectativa de anúncio dos planos de ampliação do bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A expansão do número de membros do Brics é uma das defesas de Lula. Já manifestaram interesse em se juntar formalmente ao grupo 40 países da África, da América do Sul, do Caribe e da Ásia. A comentarista Paula Favarato trata do assunto nesta edição de O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!