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Brasil x Paraguai: o impasse envolvendo Itaipu

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 18:05

Publicado em 

03 abr 2025 às 18:05
Usina hidrelétrica de Itaipu: nos últimos 30 anos, reconfiguração desta matriz energética foi desprezada
Crédito: Caio Coronel/ Itaipu
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a notícia que Brasil e Paraguai vivem um atrito diplomático após a revelação de que o governo brasileiro autorizou uma operação hacker contra sistemas do país vizinho em busca de informações sigilosas a respeito das negociações sobre as tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu. Um funcionário da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) afirmou em depoimento à Polícia Federal que a atual gestão do órgão federal manteve operações de invasão hacker a sistemas da Presidência da República e do Congresso do Paraguai, além autoridades envolvidas nas tratativas. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 03-04-25

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