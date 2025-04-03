Brasil x Paraguai: o impasse envolvendo Itaipu

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a notícia que Brasil e Paraguai vivem um atrito diplomático após a revelação de que o governo brasileiro autorizou uma operação hacker contra sistemas do país vizinho em busca de informações sigilosas a respeito das negociações sobre as tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu. Um funcionário da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) afirmou em depoimento à Polícia Federal que a atual gestão do órgão federal manteve operações de invasão hacker a sistemas da Presidência da República e do Congresso do Paraguai, além autoridades envolvidas nas tratativas. Ouça a conversa completa!