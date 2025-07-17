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Brasil x EUA: os novos detalhes do "enfrentamento" geopolítico entre os países

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 17 de Julho de 2025 às 17:33

Publicado em 

17 jul 2025 às 17:33
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Ricardo Medeiros e Evan Vucci/AP
Nos Estados Unidos, as tarifas que Donald Trump anunciou no primeiro semestre tiveram impacto na inflação. Produtos como roupas, eletrodomésticos e móveis encareceram, pressionados pelas sobretaxas do presidente americano. Em junho, os preços ao consumidor subiram, em média, 0,3%, e 2,7% no acumulado em 12 meses. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz novos detalhes dos impactos do "enfrentamento" político entre EUA e Brasil. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 17-07-25

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