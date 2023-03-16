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Biden aprova projeto polêmico de extração de petróleo no Alasca; entenda o que muda

Quem explica é a a comentarista Paula Favarato

Publicado em 16 de Março de 2023 às 17:46

Publicado em 

16 mar 2023 às 17:46
Petróleo
Petróleo Crédito: Pixabay
O governo americano aprovou na última segunda-feira (13), um polêmico projeto de extração de petróleo no Alasca, nos Estados Unidos. A iniciativa é da empresa petrolífera ConocoPhillips e sofre forte oposição de grupos ambientalistas, segundo informações da agência AFP. Batizado de Willow, o projeto está situado em uma área conhecida como Reserva Nacional de Petróleo. Inicialmente, a empresa havia solicitado cinco áreas de perfurações, mas foi reduzido para três. Tema para Paula Favarato, nesta edição do O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 16-03-23

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