Biden aprova projeto polêmico de extração de petróleo no Alasca; entenda o que muda

O governo americano aprovou na última segunda-feira (13), um polêmico projeto de extração de petróleo no Alasca, nos Estados Unidos. A iniciativa é da empresa petrolífera ConocoPhillips e sofre forte oposição de grupos ambientalistas, segundo informações da agência AFP. Batizado de Willow, o projeto está situado em uma área conhecida como Reserva Nacional de Petróleo. Inicialmente, a empresa havia solicitado cinco áreas de perfurações, mas foi reduzido para três. Tema para Paula Favarato, nesta edição do O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!