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Bharat: entenda por que a Índia pode mudar o próprio nome

Ouça as explicações da comentarista Paula Favarato

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 17:55

Publicado em 

14 set 2023 às 17:55
índia
Índia Crédito: Pixabay
A Índia pegou os líderes mundiais de surpresa quando, para a Cúpula do G20, enviou convites assinando como “Bharat”. A medida gerou polêmica entre os políticos indianos, mas não é de hoje que governo atual fala sobre a possível mudança de nome do país. O nome Bharat já é usado em algumas circunstâncias. Bharat é uma palavra em sânscrito que, de acordo com acadêmicos, já constava em textos hindus antigos. A palavra também significa Índia em hindi. O BJP, o partido de Modi, tem a palavra no próprio nome: a sigla significa Bharatiya Janata Party. Tema para a comentarista Paula Favarato nesta edição de O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN O Mundo Cotidiano - 14-09-23

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