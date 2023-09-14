Bharat: entenda por que a Índia pode mudar o próprio nome

A Índia pegou os líderes mundiais de surpresa quando, para a Cúpula do G20, enviou convites assinando como “Bharat”. A medida gerou polêmica entre os políticos indianos, mas não é de hoje que governo atual fala sobre a possível mudança de nome do país. O nome Bharat já é usado em algumas circunstâncias. Bharat é uma palavra em sânscrito que, de acordo com acadêmicos, já constava em textos hindus antigos. A palavra também significa Índia em hindi. O BJP, o partido de Modi, tem a palavra no próprio nome: a sigla significa Bharatiya Janata Party. Tema para a comentarista Paula Favarato nesta edição de O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!